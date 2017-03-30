В Омске отрегулируют работу светофора на перекрёстке Крупской и дублёра Лукашевича
Общество  •  30 марта 2017, 14:28, последнее обновление 30 марта 2017, 15:29  •  печать

В Омске отрегулируют работу светофора на перекрёстке Крупской и дублёра Лукашевича

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В Омске из-за смены режима работы светофора левый поворот по стрелке с улицы Крупской со стороны улицы Лукашевича и прямой поток по зелёному сигналу будут осуществляться в отдельных фазах.

4 апреля на светофорном объекте, расположенном на пересечении улицы Крупская и дублёра улицы Лукашевича, пройдут работы по изменению фаз дорожного движения. Мэрия Омска просит водителей и пешеходов обратить внимание на нововведения.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации города, в настоящее время в одной фазе цикла светофора происходит движение двух конфликтующих транспортных потоков: левый поворот по стрелке с улицы Крупской со стороны улицы Лукашевича и встречный прямой поток по основному зелёному сигналу светофора.

Такая схема движения транспорта создаёт большую вероятность возникновения аварий. Новый же вариант организации дорожного движения предусматривает отдельную фазу для поворота налево с улицы Крупской, чтобы исключить конфликт потоков.

Теги  •  #дороги #светофор #транспорт

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