В Омске отрегулируют работу светофора на перекрёстке Крупской и дублёра Лукашевича

В Омске из-за смены режима работы светофора левый поворот по стрелке с улицы Крупской со стороны улицы Лукашевича и прямой поток по зелёному сигналу будут осуществляться в отдельных фазах.

4 апреля на светофорном объекте, расположенном на пересечении улицы Крупская и дублёра улицы Лукашевича, пройдут работы по изменению фаз дорожного движения. Мэрия Омска просит водителей и пешеходов обратить внимание на нововведения.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации города, в настоящее время в одной фазе цикла светофора происходит движение двух конфликтующих транспортных потоков: левый поворот по стрелке с улицы Крупской со стороны улицы Лукашевича и встречный прямой поток по основному зелёному сигналу светофора.

Такая схема движения транспорта создаёт большую вероятность возникновения аварий. Новый же вариант организации дорожного движения предусматривает отдельную фазу для поворота налево с улицы Крупской, чтобы исключить конфликт потоков.