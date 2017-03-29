В Омске на мосту возле Телецентра произошло ДТП с двумя пострадавшими
Происшествия  •  29 марта 2017, 17:15, последнее обновление 29 марта 2017, 17:16  •  печать

В Омске на мосту возле Телецентра произошло ДТП с двумя пострадавшими

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В Омске на мосту 60-летия ВЛКСМ столкнулись Volkswagen Passat и Daewoo Nexia. 30-летнему водителю и 50-летней пассажирке Daewoo Nexia потребовалась медицинская помощь.

29 марта в 10:30 в отдел пропаганды ГИБДД поступила информация об аварии на мосту 60-летия ВЛКСМ, сообщает "НГС.Омск". ДТП произошло между двумя иномарками.

Выяснилось, что 20-летний водитель Volkswagen Passat ехал со стороны улицы Заозёрной в сторону моста имени 60-летия ВЛКСМ. По предварительным данным, автолюбитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Daewoo Nexia, которая ехала в попутном направлении. От удара последнюю отбросило на столб и практически смяло. Автомобиль восстановлению не подлежит.

 

В результате ДТП 30-летнему водителю Daewoo Nexia и его 50-летней пассажирке потребовалась помощь врачей: они получили сотрясения мозга и сейчас находятся в больнице. Ещё один пассажир - 25-летний владелец Daewoo Nexia - не пострадал. В паблике "Аварийный Омск" в соцсети "ВКонтакте" мужчина обратился к омичам с просьбой поделиться записями с видеорегистраторов и откликнуться свидетелей ДТП.

Теги  •  #больница #ДТП

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