В Омске на двух председателей ТСЖ собрались заводить уголовные дела
Общество  •  30 марта 2017, 18:15, последнее обновление 30 марта 2017, 18:17  •  печать

В Омске на двух председателей ТСЖ собрались заводить уголовные дела

Автор:

Председатели правления ТСЖ "Шебалдина-199" и ТСЖ "Парковый" в течение двух лет не давали Государственной жилищной инспекции Омской области провести проверку. Из-за этого на них могут завести уголовные дела.

В течение двух лет председатели правления ТСЖ "Шебалдина-199" и ТСЖ "Парковый" мешали проведению проверки, которой занималась Государственная жилищная инспекция Омской области. Председатели отказывались предоставлять необходимые документы, которые подтверждали законность деятельности управляющей организации: копии протоколов об избрании председателя правления ТСЖ и членов ревизионной комиссии, а также копии протоколов об утверждении годового отчёта о деятельности правления, сметы доходов и расходов за 2014 и 2015 года.

За неисполнение предписаний суд 8 раз привлекал председателя ТСЖ "Шебалдина-199" к административной ответственности с общей суммой штрафов размером в 115 тыс. руб. Кроме того, ТСЖ "Шебалдина-199" имеет 7 постановлений суда и штраф в размере 116 тыс. руб.

Два года руководители организаций игнорируют судебные решения и требования приставов о выплате штрафов. В Межрайонный отдел судебных приставов направлены заявления о привлечении председателей ТСЖ к уголовной ответственности.

Теги  •  #ТСЖ #уголовное дело #штраф

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В правительстве Омской области не увидели борьбы кланов в отставке Матиенко  •  сегодня, 18:00
Мошенник прислал омскому пенсионеру газеты вместо баяна  •  сегодня, 17:25  •   2
В Омске вор пришёл в гости к новой знакомой и выбросил её шубу из окна  •  сегодня, 16:43  •   1
Омская "Галёрка" стала лидером по продаже билетов акции "Театр.Go"  •  сегодня, 16:00  •   1
Омич украл из магазина женские колготки, чтобы порадовать свою девушку  •  сегодня, 15:52
Замглавы Кормиловского района продал государственную землю за бесценок  •  сегодня, 15:45
Еще новости
Вавилон 240x400