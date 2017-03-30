В Омске на двух председателей ТСЖ собрались заводить уголовные дела

Председатели правления ТСЖ "Шебалдина-199" и ТСЖ "Парковый" в течение двух лет не давали Государственной жилищной инспекции Омской области провести проверку. Из-за этого на них могут завести уголовные дела.

В течение двух лет председатели правления ТСЖ "Шебалдина-199" и ТСЖ "Парковый" мешали проведению проверки, которой занималась Государственная жилищная инспекция Омской области. Председатели отказывались предоставлять необходимые документы, которые подтверждали законность деятельности управляющей организации: копии протоколов об избрании председателя правления ТСЖ и членов ревизионной комиссии, а также копии протоколов об утверждении годового отчёта о деятельности правления, сметы доходов и расходов за 2014 и 2015 года.

За неисполнение предписаний суд 8 раз привлекал председателя ТСЖ "Шебалдина-199" к административной ответственности с общей суммой штрафов размером в 115 тыс. руб. Кроме того, ТСЖ "Шебалдина-199" имеет 7 постановлений суда и штраф в размере 116 тыс. руб.

Два года руководители организаций игнорируют судебные решения и требования приставов о выплате штрафов. В Межрайонный отдел судебных приставов направлены заявления о привлечении председателей ТСЖ к уголовной ответственности.