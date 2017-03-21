В Омске экс-бухгалтер ТСЖ отправилась в тюрьму на полтора года за кражу 1 млн рублей
Происшествия  •  21 марта 2017, 11:17, последнее обновление 21 марта 2017, 11:30  •  печать

В Омске экс-бухгалтер ТСЖ отправилась в тюрьму на полтора года за кражу 1 млн рублей

Автор:

Суд вынес обвинительный приговор бывшему бухгалтеру ТСЖ, которая полтора года получала деньги от жильцов дома, но не вносила их в кассу.

Первомайский районный суд города Омска вынес приговор экс-бухгалтеру ТСЖ, обвиняемой в присвоении и растрате денежных средств. Как уже писал "Омск Здесь", 61-летняя омичка получала от жильцов многоэтажки, расположенной в Советском округе, деньги за коммунальные платежи, но в кассу организации их не вносила, а использовала на собственные нужды. Причинённый ущерб превысил 1 млн рублей.

Вину подсудимой удалось доказать благодаря кассовым ордерам, проведённой почерковедческой экспертизе. В суде опрошено и 12 свидетелей. Суд признал женщину виновной и отправил её в колонию общего режима на полтора года. Подсудимую взяли под стражу прямо в зале суда.

Теги  •  #бухгалтер #колония общего режима #суд #ТСЖ

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Юлия Скиба  •  21 марта 2017, 11:32

Ни ума, ни фантазии. На старости лет в тюрьму попасть. Абсурд. О чем женщина думала?

Ответить
Последние новости
Омские следователи раскрыли три убийства за сутки  •  сегодня, 13:30
В Омске прикрыли игорный бизнес, прятавшийся за температурными колебаниями  •  сегодня, 13:25
LIVE: "Занятость школьников во время весенних каникул"  •  сегодня, 13:17  •    •  Live
Прокуроры лишили 46 омичей водительских прав  •  сегодня, 11:48  •   1
Баскетболистки "Нефтяника" обеспечили себе третье место в Суперлиге  •  сегодня, 11:30
Владимир Шалак: "В Омске очень мощная скрипичная школа"  •  сегодня, 11:21
Еще новости
Ювелирный 240Х400
Иети шоу 240х400