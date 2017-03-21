В Омске экс-бухгалтер ТСЖ отправилась в тюрьму на полтора года за кражу 1 млн рублей

Суд вынес обвинительный приговор бывшему бухгалтеру ТСЖ, которая полтора года получала деньги от жильцов дома, но не вносила их в кассу.

Первомайский районный суд города Омска вынес приговор экс-бухгалтеру ТСЖ, обвиняемой в присвоении и растрате денежных средств. Как уже писал "Омск Здесь", 61-летняя омичка получала от жильцов многоэтажки, расположенной в Советском округе, деньги за коммунальные платежи, но в кассу организации их не вносила, а использовала на собственные нужды. Причинённый ущерб превысил 1 млн рублей.

Вину подсудимой удалось доказать благодаря кассовым ордерам, проведённой почерковедческой экспертизе. В суде опрошено и 12 свидетелей. Суд признал женщину виновной и отправил её в колонию общего режима на полтора года. Подсудимую взяли под стражу прямо в зале суда.