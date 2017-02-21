Михаил Казиник 1200х90
В Омске бухгалтер ТСЖ похитила 1 млн рублей
Происшествия  •  21 февраля 2017, 12:28, последнее обновление 21 февраля 2017, 13:25  •  печать

В Омске бухгалтер ТСЖ похитила 1 млн рублей

Автор: Вероника Делор

62-летняя женщина полтора года получала деньги от жильцов дома, но не вносила их в кассу.

Следственным управлением УМВД России по городу Омску завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера ТСЖ, обвиняемой по статье "Присвоение или растрата, совершённые в особо крупном размере". Основанием к возбуждению дела в декабре 2016 года стало заявление работника ТСЖ о денежной недостаче в кассе организации.

Расследование показало, что 62-летняя бухгалтер, уволившаяся в июне 2016 года, причастна к хищению денежных средств. Согласно финансовой документации, на протяжении полутора лет до своего увольнения женщина получала от жильцов многоквартирного дома деньги для оплаты коммунальных платежей, но использовала средства на личные нужды, не внося их в кассу организации. В общей сумме она похитила более 1 млн рублей.

Омичка признала вину в полном объёме и во время следствия частично возместила причинённый ущерб. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги  •  #бухгалтер #ТСЖ #уголовное дело

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В борьбу за мусор могут включиться три омские компании  •  сегодня, 16:05  •   1
Плюсовая температура в феврале приведёт к гололёду в Омске  •  сегодня, 15:45
Чиновники Омской области поили детей опасной водой  •  сегодня, 14:26  •   1
Эколог губернатора. Кто претендует на пост мэра Омска  •  сегодня, 13:59
Три электрички из Омска в пригород остановятся в связи с праздниками и ремонтом  •  сегодня, 13:42
Омские власти не говорят, как планируют решать мусорную проблему  •  сегодня, 13:27  •   3
Еще новости
Иети шоу 240х400
Вавилон