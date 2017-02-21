В Омске бухгалтер ТСЖ похитила 1 млн рублей

62-летняя женщина полтора года получала деньги от жильцов дома, но не вносила их в кассу.

Следственным управлением УМВД России по городу Омску завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера ТСЖ, обвиняемой по статье "Присвоение или растрата, совершённые в особо крупном размере". Основанием к возбуждению дела в декабре 2016 года стало заявление работника ТСЖ о денежной недостаче в кассе организации.

Расследование показало, что 62-летняя бухгалтер, уволившаяся в июне 2016 года, причастна к хищению денежных средств. Согласно финансовой документации, на протяжении полутора лет до своего увольнения женщина получала от жильцов многоквартирного дома деньги для оплаты коммунальных платежей, но использовала средства на личные нужды, не внося их в кассу организации. В общей сумме она похитила более 1 млн рублей.

Омичка признала вину в полном объёме и во время следствия частично возместила причинённый ущерб. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.