Омское УФАС не находит нарушения в рекламе массажных салонов "Сакура"

На городских улицах продолжает висеть реклама салонов, в которых по факту занимались предоставлением интим-услуг. Контролирующие органы ничего не могут с этим поделать, потому что установлена она на законных основаниях.

Реклама массажных салонов "Сакура", владельца которых осудили в январе, продолжает украшать городские улицы. Напомним, 43-летний Александр Теньковский был признан виновным в организации занятия проституцией. Интим-услуги оказывались под видом массажных салонов "Сакура". Суд назначил ему три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Но с осуждением владельца бизнеса реклама его салонов не прекращается.

- Этого индивидуального предпринимателя мы привлекали к ответственности, когда в его рекламе использовался образ полуобнажённой девушки. Но на данный момент у нас отсутствуют данные о том, что в этих салонах осуществляется какая-то противоправная деятельность. Такой информации, в том числе от правоохранительных органов у нас нет, - подчеркнула заместитель руководителя УФАС по Омской области Тамара Шмакова. - Мы в любом случае смотрим с точки зрения закона. Является ли такая реклама надлежащей. И если дословно исходить из прочтения текстов и изображений, которые размещены на этой рекламе, то формально её мы пресечь не можем.