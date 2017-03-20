Омское УФАС завело на мэрию дело из-за нерегулируемых маршрутов
Общество  •  20 марта 2017, 17:01, последнее обновление 20 марта 2017, 17:02  •  печать

Омское УФАС завело на мэрию дело из-за нерегулируемых маршрутов

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Администрация города не исполнила предупреждение антимонопольного органа, и в итоге сотрудники УФАС возбудили дело по признакам нарушения закона "О защите конкуренции". 

В управление Федеральной антимонопольной службы от некоммерческого партнёрства "Омские перевозчики" поступила жалоба на ограничение конкуренции при распределении нерегулируемых маршрутов. Перевозчики указали на то, что шкала оценки критериев и требования к характеристикам транспортных средств в нормативном акте администрации города противоречат закону "О защите конкуренции". Антимонопольный орган изучил документы и направил в мэрию предупреждение, требуя устранить нарушения закона, однако чиновники, утверждают в УФАС, отказались это сделать. В результате руководитель управления Вадим Кабаненко распорядился возбудить дело.

- Предупреждение касалось того, что ранее администрация Омска проводила открытый конкурс на осуществление перевозок по нерегулируемым маршрутам и установила шкалу оценки критериев, которая, по мнению антимонопольного органа, могла привести к ограничению конкуренции. Это касается начисления баллов и установления требований к характеристикам транспортных средств: машины должны были быть низкопольными, оснащены системой кондиционирования, иметь определённую пассажировместимость и прочее, и прочее, - сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе УФАС. - Согласно антимонопольному законодательству, органам местного самоуправления запрещается принимать акты, которые могут привести к ограничению, недопущению или устранению конкуренции. Предупреждение должно было быть исполнено до 1 марта, однако этого не произошло. В связи с этим и было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В мэрии Омска оперативно прокомментировать решение УФАС не смогли. Заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов пообещал ознакомиться с ситуацией и предоставить ответ позже.

Теги  •  #Игорь Кожухов #маршрут #омские перевозчики #УФАС

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