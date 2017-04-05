Тест: Готовы ли вы к Тотальному диктанту?

В эту субботу, 8 апреля, по всему миру около 200 тысяч человек примут участие в масштабной образовательной акции "Тотальный диктант". "Омск Здесь" составил специальный тест, в котором собрал самые сложные и интересные примеры из текстов диктанта. Проверьте свою грамотность в нашем спецпроекте.

Наш тест составлен по текстам последних пяти лет, на протяжении которых "Тотальный диктант" (ТД) проводится в Омске. Материал должен быть авторским, чтобы у аудитории не было возможности списать в интернете. Первоначальный текст корректируется организаторами акции, ему придаётся необходимый уровень сложности. Чаще всего проблемы возникают с пунктуацией и орфографией. В тупик также могут поставить географические названия и архаизмы, значения которых аудитория может уже и не знать.

Слоган акции "Для всех, кто умеет писать" подчёркивает, что уровень подготовки не столь важен, как желание испытать себя. Феномен "Тотального диктанта" состоит в том, что интерес к нему продолжает расти, несмотря на то, что отличниками становятся лишь 1-3 % участников.

1 / 7 • Факты о "Тотальном диктанте - 2017"

Придумали "Тотальный диктант" в 2004 году студенты Новосибирского госуниверситета в рамках "Дней гуманитарного факультета". Студенческая забава выросла в акцию мирового масштаба: год назад она проходила в 732 городах, охватив 68 стран. В первый год существования ТД участникам диктовали отрывок одного из самых монументальных произведений русской литературы - романа "Война и мир". Но со временем потребовались изменения, чтобы исключить возможность списывания. Первый авторский текст специально для диктанта был написан в 2010-м Борисом Стругацким. Для трёх часовых зон готовят три разных отрывка, так что подтасовать результаты практически нереально. С 2014 года написать Тотальный диктант можно онлайн, а с 2016 года специальный тест готовится для иностранцев, которые изучают русский язык и хотят присоединиться к акции. В этом году ТД напишут в 800 городах мира. Регистрация участников ведётся на сайте проекта.

Ольга Ребковец, руководитель проекта:

- От 150 участников "Тотальный диктант" пришёл к 147 тысячам любителей русского языка, охватил все шесть континентов и космос. Растёт не только количество участников, растут и различные образовательные проекты и направления вокруг диктанта. В 2011 году впервые прошли курсы по подготовке к ТД, сейчас они есть более чем в ста городах. Во второй раз проводятся занятия в рамках онлайн-школы. Также во второй раз пройдёт подпроект ТД - тест TruD. Он зародился как ответ на запрос иностранцев, которые изучают русский язык, но уровень владения пока не позволяет написать основной диктант.

Тамара Скок, руководитель проекта "Современный русский", директор департамента инновационных лингвистических проектов "МКР-Медиа", к.ф.н.:

- Большинство пишущих ТД участвуют в этой акции, чтобы проверить свою грамотность. Многие при этом думают, что напишут неплохо, так как в школе за диктанты регулярно получали хорошие оценки. Однако тексты ТД существенно отличаются от тех, что мы когда-то писали за партой, и объёмом, и количеством орфограмм, и наличием так называемой авторской пунктуации, а самое главное - другими критериями оценивания. Руководители акции нередко говорят, что написать Тотальный диктант на положительную оценку трудно потому, что это "диктант для взрослых". Но это звучит как-то малоубедительно, поскольку в итоге всех стараний люди получают необъективные оценки.

Какие правила нужно знать, чтобы получить пятерку за ТД? Да практически все, что есть в основном курсе русского языка. Подтверждением тому служит добросовестное исследование сотрудников Череповецкого государственного университета. Исследователи справедливо замечают, что для успешного написания ТД "участник должен обладать знаниями в области русского языка на уровне выше среднего". И смягчают свои неутешительные, но объективные выводы, в конце которых так и хочется поставить "смайлик": "Тем выше ценность оценки отлично, полученной за Тотальный диктант".

Резюмируем: если взять за основу строгие критерии создания и оценки текстов для диктантов, то отличников среди участников акции станет намного больше, чем 1 % (согласно печальной статистике ТД), а многие двоечники и троечники и вовсе смогут перекочевать в стан хорошистов. По крайней мере, у них должен быть шанс.

Елена Радочина, дважды отличница "Тотального диктанта":

- В этом году я пойду на диктант в третий раз. Ходила бы и до этого, но раньше не знала об этом проекте. Почему я участвую каждый год? Во-первых, хочется просто проверить, смогу ли написать на пять. Знаю, что не все филологи, окончив университет, сохраняют в памяти все правила и пишут без ошибок. Во-вторых, я уже 7 лет занимаюсь репетиторством по русскому языку, и, конечно, я должна быть примером для учеников, которые, зная, что я пишу Тотальный диктант, интересуются моими результатами. Диктант - это возможность на практике продемонстрировать свою компетенцию. Я каждый год зову своих учеников (старших классов) принять участие в акции. В этом году пойдут двое, и надеюсь, они покажут хороший результат.