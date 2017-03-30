Сотрудники "ОмскВодоканала" починили колонку, из которой лилась коричневая жижа

О грязной воде в колонке, расположенной на улице 4-й Северной, накануне сообщили жители частного сектора. В подтверждение своих слов они опубликовали ролик, где можно увидеть, как из водозаборного сооружения льётся коричневая жижа.

Колонка находится на балансе ОАО "ОмскВодоканал", и сегодня, 30 марта, пресс-служба организации распространила пресс-релиз, в котором объясняется произошедшее. Оказывается, накануне на гидросооружение наехала машина, в результате чего произошло нарушение его герметичности и паводковые воды попали в корпус.

- Гидросооружение устроено таким образом, что при нажатии рычага сначала происходит слив воды находящейся в корпусе колонки, а минуту спустя - поступает чистая питьевая вода из городской распределительной сети, - приводит пресс-служба "ОмскВодоканала" слова директора по производству Галима Шамсутдинова.

Примечательно, что жители частного сектора не стали сообщать о грязной воде коммунальщикам. По крайней мере, в "ОмскВодоканале" уверяют, что никаких сообщений не поступало, а о произошедшем работники предприятия узнали из социальных сетей. Сегодня с 10:00 колонка была отключена от городской водопроводной сети. Сотрудники ОАО "ОмскВодоканал" провели ремонтные работы, восстановили герметичность корпуса колонки, продезинфицировали её, промыли, а затем взяли пробу воды для исследования.

- Только после лабораторного подтверждения соответствия качества воды требованиям санитарно-гигиенических нормативов, колонка будет снова подключена к городской водопроводной сети, - подчеркнули в пресс-службе компании.

Отмечается, что недалеко от места расположения водоразборной колонки находится СТО, и в прошлом году колонка пять раз выходила из строя из-за наезда на неё автомобилей.