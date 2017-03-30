За лесными пожарами в Омской области будут следить из космоса
Общество  •  30 марта 2017, 15:25, последнее обновление 30 марта 2017, 15:32  •  печать

За лесными пожарами в Омской области будут следить из космоса

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Мониторинг лесов в период пожароопасного сезона будет вестись как на земле, так и в воздухе.

Спасатели из Сибири, Дальнего Востока и Урала обсудили предстоящий пожароопасный период. Недостаток сил лесоохраны будет восполнен другими методами. Сообщать об очагах возгорания будут напрямую главам районов, а мониторить ситуацию планируют с помощью спутников на орбите. На местах за обстановкой в лесах проследят старосты деревень.

Сейчас мы будем проводить акцию "Чистый лес - территория без огня", которая позволит нам обслужить просеки, лесные дороги, минерализованные полосы, очистить от мусора прилегающую к населённым пунктам территорию, тем самым не допустить перехода огня на населённые пункты, - цитирует телеканал "Продвижение" начальника ГУ МЧС России по Омской области.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #Владимир Корбут #лесной пожар #МЧС

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  30 марта 2017, 16:19

Их и в прошлом году отслеживали из космоса только не за всеми успевали видно наземные силы

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Dencer Rewyp  •  30 марта 2017, 15:38

Толку то,пожары тушить надо ,а не наблюдать за ними.Плюс их надо предупреждать,работая с населением ,а не ждать когда они произойдут.

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