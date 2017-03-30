За лесными пожарами в Омской области будут следить из космоса

Спасатели из Сибири, Дальнего Востока и Урала обсудили предстоящий пожароопасный период. Недостаток сил лесоохраны будет восполнен другими методами. Сообщать об очагах возгорания будут напрямую главам районов, а мониторить ситуацию планируют с помощью спутников на орбите. На местах за обстановкой в лесах проследят старосты деревень.
Сейчас мы будем проводить акцию "Чистый лес - территория без огня", которая позволит нам обслужить просеки, лесные дороги, минерализованные полосы, очистить от мусора прилегающую к населённым пунктам территорию, тем самым не допустить перехода огня на населённые пункты, - цитирует телеканал "Продвижение" начальника ГУ МЧС России по Омской области.
Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".
Их и в прошлом году отслеживали из космоса только не за всеми успевали видно наземные силы
Толку то,пожары тушить надо ,а не наблюдать за ними.Плюс их надо предупреждать,работая с населением ,а не ждать когда они произойдут.