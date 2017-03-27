Неприятный запах газа в Омске рассеялся

По данным ГУ МЧС России по Омской области, накануне, 26 марта, в региональном Центре управления в кризисных ситуациях не зафиксировано ни одно сообщение от граждан о неприятном запахе химикатов. Забор и анализ проб воздуха ведётся на 18 стационарных постах в разных частях города.

Ранее синоптики прогнозировали, что запах этилмеркаптана пропадёт, когда ветер наберёт силу. Штиль стал одной из причин высокой концентрации газа.

Напомним, первые сообщения о неприятном запахе поступали с 8 по 10 марта. Было установлено, что концентрация газа этилмеркаптана была превышена более чем в 400 раз. По фактам выбросов в атмосферу возбудили уголовное дело, проверки проводились на нескольких предприятиях в северной промышленной зоне Омска. Специалисты Росприроднадзора установили, что источником загрязнения атмосферы является производство Нижегородским институтом прикладных технологий ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода. Впрочем, на самом предприятии эти данные категорически отрицают.