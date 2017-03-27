Неприятный запах газа в Омске рассеялся
Общество  •  27 марта 2017, 09:32, последнее обновление 27 марта 2017, 10:03  •  печать

Неприятный запах газа в Омске рассеялся

Автор:

Горожане перестали жаловаться на едкий запах, который держался с середины месяца.

По данным ГУ МЧС России по Омской области, накануне, 26 марта, в региональном Центре управления в кризисных ситуациях не зафиксировано ни одно сообщение от граждан о неприятном запахе химикатов. Забор и анализ проб воздуха ведётся на 18 стационарных постах в разных частях города.

Ранее синоптики прогнозировали, что запах этилмеркаптана пропадёт, когда ветер наберёт силу. Штиль стал одной из причин высокой концентрации газа.

Напомним, первые сообщения о неприятном запахе поступали с 8 по 10 марта. Было установлено, что концентрация газа этилмеркаптана была превышена более чем в 400 раз. По фактам выбросов в атмосферу возбудили уголовное дело, проверки проводились на нескольких предприятиях в северной промышленной зоне Омска. Специалисты Росприроднадзора установили, что источником загрязнения атмосферы является производство Нижегородским институтом прикладных технологий ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода. Впрочем, на самом предприятии эти данные категорически отрицают.

Теги  •  #запах #МЧС #этилмеркаптан

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Леня Занин  •  27 марта 2017, 10:42

Росприроднадзор, конечно, вычудил со своим заявлением. Какие пруды ОНПЗ, если в них вообще этилмеркаптана не может быть. Интересно, в Росприроднадзоре вообще ученые есть или только чиновники

Ответить
Виктор Монин  •  27 марта 2017, 10:16

Получается, нам всем просто не повезло, что не было ветра. А сколько затратили усилий на поиск источника запаха.

Ответить
Последние новости
Омское Минимущества не будет судиться с "Континентом" из-за земли под торговым центром  •  сегодня, 10:19
Кирилл Родин провёл в Омске мастер-класс для юных музыкантов  •  сегодня, 10:01  •  
В омском дворе сгорел Nissan  •  сегодня, 07:30  •   1
В омском дворе скорая помощь застряла в яме  •  вчера, 17:03  •   7
В Омске рецидивист с 20-летним стажем украл мобильный телефон из рук соседа  •  вчера, 14:47  •   4
В Омске главу "Сибуправтодора" арестовали на два месяца  •  вчера, 11:50  •   3
Еще новости
Вавилон 240x400