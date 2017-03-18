Уровень воды в Иртыше может подняться до критической отметки
Общество  •  18 марта 2017, 17:22, последнее обновление 18 марта 2017, 17:51  •  печать

Уровень воды в Иртыше может подняться до критической отметки

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В регионе началось активное снеготаяние. Уровень рек во время весеннего половодья может подняться на 1,5-2 метра.

В регионе началось снеготаяние. Превышение нормы средних максимальных запасов воды в снежном покрове на 30 - 105 % отмечалось в 14 районах: Черлакском, Полтавском, Щербакульском, Исилькульском, Калачинском, Омском, Тюкалинском, Называевском, Крутинском, Большереченском, Тарском, Седельниковском, Тевризском, Усть-Ишимком районах.

Предварительный анализ гидрометеорологических условий показывает, что максимальные уровни воды на реках: Иртыш, Омь, Ишим ожидаются в основном выше нормы на 0,3 - 1,5 м, - рассказала начальник отдела гидропрогнозов ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталья Волковская, - Превышение нормы максимальных уровней до 2 м ожидается на правобережных притоках Иртыша реках Тара, Уй.

Добавим, что, по словам главы МЧС по Омской области Владимира Корбута, подготовка к паводку началась ещё осенью с анализа и оценки возможных рисков, особенно в муниципальных районах. Так, например, чтобы отвести талые воды от Шербакульского и Называевского районов, завершается работа по прокладке Мангутского канала.

Теги  •  #Владимир Корбут #Иртыш #Обь-Иртышское УГМС #паводок #река

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  18 марта 2017, 17:45

Опять отдельные территории начнут по весне плавать, пора уже сейчас планировать предупредильные меры чтобы не застало неожиданно

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