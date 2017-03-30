Кошка из Томска приехала в Омск под капотом скорой

В соцсети "ВКонтакте" появился пост, в котором его автор пишет, что ездил в командировку в Томск и оттуда привёз котенка под капотом автомобиля. Как и когда туда забралось животное - непонятно.

По информации "НГС.Омск", кошка нашлась в машине скорой помощи, которая сопровождала реанимацию с детьми в НИИ кардиологии Томска. Оказалось, что путешественница запуталась в проводах.

У кошки уже появилась хозяйка - фельдшер бригады скорой Екатерина Сидоренко. Котёнок в возрасте 4-5 месяцев поначалу был напуган и весь в пыли, но в итоге успокоился и позволил себя погладить. В настоящее время животное уже забрали домой и должны были искупать.