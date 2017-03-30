Кошка из Томска приехала в Омск под капотом скорой
Общество  •  30 марта 2017, 12:05, последнее обновление 30 марта 2017, 12:05  •  печать

Кошка из Томска приехала в Омск под капотом скорой

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Накануне в соцсети "ВКонтакте" появились снимки животного, которое сумело добраться в Омск необычным способом. Кошке уже нашли хозяев.

В соцсети "ВКонтакте" появился пост, в котором его автор пишет, что ездил в командировку в Томск и оттуда привёз котенка под капотом автомобиля. Как и когда туда забралось животное - непонятно.

По информации "НГС.Омск", кошка нашлась в машине скорой помощи, которая сопровождала реанимацию с детьми в НИИ кардиологии Томска. Оказалось, что путешественница запуталась в проводах.  

 

У кошки уже появилась хозяйка - фельдшер бригады скорой Екатерина Сидоренко. Котёнок в возрасте 4-5 месяцев поначалу был напуган и весь в пыли, но в итоге успокоился и позволил себя погладить. В настоящее время животное уже забрали домой и должны были искупать.

Теги  •  #кошка #скорая помощь

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Комментарии
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Наталья Стаценко  •  30 марта 2017, 13:09

Необычное путешествие) Рада за котёнка и хозяйку. Моя кошка себе накричала дом. С тех пор не расстаёмся)

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