В омское котокафе не пустили кота-инстаграмера из Нижнего Тагила
Общество  •   2 марта 2017, 17:45, последнее обновление 2 марта 2017, 17:56  •  печать

В омское котокафе не пустили кота-инстаграмера из Нижнего Тагила

Автор: Вероника Жукова

Хозяева заведения побоялись, что чужое животное может заразить обитателей кафе.

1 марта в Омск по пути с Байкала заехал житель Нижнего Тагила Андрей Останин, который является хозяином кота-путешественника Графа. Приключения животного мужчина выкладывает в Instagram: пушистый питомец вошёл в топ-10 известных котов 2016 года.

Кот и его хозяин долгое время гуляли по городу, в итоге Граф замёрз и прятался за пазухой у мужчины. Чтобы согреться, Андрей решил зайти в котокафе в Нефтяниках. Но со своим животным туда не пустили, поскольку хозяева побоялись, что незнакомый кот заразит обитателей кафе.

Нас-то пустили, а кота нет, он в машине сидел, а мы ненадолго зашли, - цитирует слова Андрея Останина "Е1.RU". - Это кафе, у которого свои кошки, и они проверены - посетителей просят при входе обрабатывать антисептиком руки. Они побоялись, что наш кот мог заразить чем-нибудь местных обитателей.

Андрей рассказал, что не обижается на заведение, и даже сфотографировался вместе с котом на фоне вывески кафе.

 

Теги  •  #кот #котокафе #путешественник

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Комментарии

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Николай Каринин  •  2 марта 2017, 20:03

Наверное, хозяева просто не знали, что за котознаменитость пожаловала к ним в гости или не поверили.

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Юрий Александрович  •  2 марта 2017, 18:09

Не повезло коту, не покушал Омской кофейной пищи ) что ж правила такие, мало ли что там в путешествии принёсет с собой нашим кискам )

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