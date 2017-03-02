В омское котокафе не пустили кота-инстаграмера из Нижнего Тагила

1 марта в Омск по пути с Байкала заехал житель Нижнего Тагила Андрей Останин, который является хозяином кота-путешественника Графа. Приключения животного мужчина выкладывает в Instagram: пушистый питомец вошёл в топ-10 известных котов 2016 года.

Кот и его хозяин долгое время гуляли по городу, в итоге Граф замёрз и прятался за пазухой у мужчины. Чтобы согреться, Андрей решил зайти в котокафе в Нефтяниках. Но со своим животным туда не пустили, поскольку хозяева побоялись, что незнакомый кот заразит обитателей кафе.

Нас-то пустили, а кота нет, он в машине сидел, а мы ненадолго зашли, - цитирует слова Андрея Останина "Е1.RU". - Это кафе, у которого свои кошки, и они проверены - посетителей просят при входе обрабатывать антисептиком руки. Они побоялись, что наш кот мог заразить чем-нибудь местных обитателей.

Андрей рассказал, что не обижается на заведение, и даже сфотографировался вместе с котом на фоне вывески кафе.