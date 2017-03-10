В Омске семилетний мальчик пытался поймать кота и выпал из окна
Происшествия  •  10 марта 2017, 08:14, последнее обновление 10 марта 2017, 11:09  •  печать

В Омске семилетний мальчик пытался поймать кота и выпал из окна

Автор: Василий Епанчинцев

Ребёнок выпал с пятого этажа, а затем пожаловался соседям на головную боль.

Накануне в детскую городскую больницу № 3 из посёлка Входного был доставлен семилетний мальчик, у которого врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и травмы, связанные с падением с высоты, сообщает "Вечерний Омск". Ребёнок выпал из окна пятого этажа.

Трагедия произошла, когда мальчик пытался поймать кота. После падения ребёнок самостоятельно постучался к соседям и пожаловался на головную боль. Они вызвали скорую. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Он находится в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает, сообщает портал sibnovosti.ru.

Теги  •  #падение из окна #поселок Входной

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Комментарии

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Анна Орлова  •  10 марта 2017, 09:11

Хорошо, что жив остался! Кот-то на лапы падает, но как ребёнку удалось насмерть не разбиться - это вопрос.

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Злата Маркова  •  10 марта 2017, 11:07

Видимо, мальчику крупно повезло. Теперь все зависит от врачей, хоть бы все было хорошо.

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