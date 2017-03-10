В Омске семилетний мальчик пытался поймать кота и выпал из окна

Ребёнок выпал с пятого этажа, а затем пожаловался соседям на головную боль.

Накануне в детскую городскую больницу № 3 из посёлка Входного был доставлен семилетний мальчик, у которого врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и травмы, связанные с падением с высоты, сообщает "Вечерний Омск". Ребёнок выпал из окна пятого этажа.

Трагедия произошла, когда мальчик пытался поймать кота. После падения ребёнок самостоятельно постучался к соседям и пожаловался на головную боль. Они вызвали скорую. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Он находится в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает, сообщает портал sibnovosti.ru.