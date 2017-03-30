Телеканал "Продвижение" приходит вместе с НТВ-ПЛЮС на Дальний Восток

Уже сейчас начато тестовое вещание телеканала, а с 1 апреля 2017 года спутниковый оператор начнёт коммерческое предоставление своих услуг с использованием восьми транспондеров ИСЗ "Экспресс АТ2" (точка стояния 140° в. д.), охватив тем самым всю территорию Дальневосточного федерального округа, включая Камчатку, Чукотку, Сахалин и Курилы.

Таким образом, спутниковый сигнал ТК "Продвижение" станет доступным для приёма телезрителям на всей территории Российской Федерации, а общее число космических аппаратов, транслирующих сигнал телеканала, достигнет пяти.

Телеканал "Продвижение" расположен на кнопке номер 55 и включён в состав всех основных пакетов НТВ-ПЛЮС.

ТК "Продвижение" начал вещание на спутниковой платформе НТВ-ПЛЮС 1 марта 2017 года. Для удобства телезрителей восточных и западных регионов России дирекция телеканала формирует отдельные дубли вещания. Так, например, новым абонентам НТВ-ПЛЮС на Дальнем Востоке будет поставляться эфирная версия "Продвижение-Восток" (MSK +7, UTC +10).

Справка:

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях. Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения "Телекарта" и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн. Победитель конкурса "ТЭФИ-Регион" 2016 в номинации "Телевизионный дизайн".