Телезрители Союзного государства РФ и Беларуси увидят лучшие программы канала "Продвижение"

В четверг, 30 марта, в течение всего дня на ТРО состоится показ документальных фильмов и программ о культуре, спорте, путешествиях, созданных ТК "Продвижение". В эфир выйдут наиболее резонансные проекты 2015-2016 годов, снятые в разных регионах России, а также в Белоруссии, Марокко и Чехии. Кроме того, дизайн-студия канала - победитель конкурса "ТЭФИ-Регион" 2016 - представит новые межпрограммные заставки "Весна на ТК "Продвижение" и ролики "Наше любимое кино".

Для нашего партнёра - канала ТРО - мы выбрали продукты собственного производства, качество и высокий уровень которых подтверждены жюри профессиональных конкурсов, а главное - вниманием зрительской аудитории. В той или иной форме всё это истории о людях, заслуживающих уважения и признания в межгосударственном масштабе, поэтому, надеемся, зрителям канала Союзного государства наши программы будут интересны, - отметил программный директор ТК "Продвижение" Сергей Симаков.

Так, 30 марта 2017 года на ТРО выйдет выпуск программы о путешествиях "Зелёный коридор", посвящённый защитникам Брестской крепости (Белоруссия), и программа "Самокат" об этнографическом туризме в Югре и республике Кабардино-Балкарии. Спортивный проект "Бруталити" расскажет о достижениях прославленного бойца Александра Шлеменко, трёхкратного чемпиона Bellator.

Из театральной трилогии "Театрон" к показу запланирован фильм "Ковчег Римаса" о творчестве режиссёра Римаса Туминаса, снятый к 95-летию театра имени Е. Вахтангова. В программе также фильм Алёны Бензик "Профессия от Бога", получивший в 2015 году высшую награду телевизионного конкурса "Федерация", и документальные проекты Екатерины Диденко "Русский след в Марокко" и "Похождения солдата Швейка и писателя Гашека".

В свою очередь, ТК "Продвижение" покажет в дни майских праздников серию документальных фильмов, снятых телеканалом ТРО в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Справка:

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях. Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения "Телекарта" и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн. Победитель конкурса "ТЭФИ-Регион" 2016 в номинации "Телевизионный дизайн".