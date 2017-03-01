Телеканал "Продвижение" начал вещание на спутниковой платформе НТВ-ПЛЮС

С 1 марта 2017 года ТК "Продвижение" начал вещание со спутника связи "Экспресс-АМУ1" (точка стояния 36° в.д.) на платформе российского спутникового оператора НТВ-ПЛЮС. Телеканал включен в состав всех основных пакетов ТВ-оператора и доступен для зрителей европейской части страны.

В ближайших совместных планах ТК "Продвижение" и оператора НТВ-ПЛЮС - запуск вещания телеканала на территории Сибири и Дальнего Востока. Специально для жителей этих регионов России дирекция ТК "Продвижение" формирует отдельные дубли вещания: "Продвижение-Сибирь" (MSK +4, UTC +7) и "Продвижение-Восток" (MSK +7, UTC +10).

- Выход телеканала "Продвижение" на платформу НТВ-ПЛЮС является очередным шагом нашей стратегии по увеличению технического охвата. Старейший спутниковый оператор страны имеет наработанную, лояльную и, что немаловажно, качественную аудиторию, предъявляя соответствующие высокие требования и к транслируемому контенту. "Продвижение" будет присутствовать во всех пакетах НТВ-ПЛЮС, причём для зон вещания "Запад" и "Восток" мы предлагаем соответствующий часовой дубль. Таким вниманием к интересам телезрителей восточной части страны могут похвастаться немногие, в основном федеральные, каналы. Отмечу, что закрепленная за нами "кнопка" под номером 55 очень символична. Это и своеобразный "центр" пульта от телевизора, и код омского региона, где был создан наш канал, и, наконец, две "пятерки" - авансовая оценка нашей работы и стимул двигаться дальше, - пояснил генеральный директор холдинга "МКР-Медиа" Павел Паутов.

Справка:

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях (трёх спутниковых, одной локальной). Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения "Телекарта" и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн. Победитель конкурса "ТЭФИ-регион 2016" в номинации "Телевизионный дизайн".

НТВ-ПЛЮС - первый российский оператор платного спутникового телевидения. Уже 20 лет занимает лидирующие позиции на отечественном рынке. Миссия компании - создание доступного высококачественного телевидения для всей семьи. Используя спутники Eutelsat 36B, "Экспресс-АМУ1" и "Экспресс-АТ1", НТВ-ПЛЮС осуществляет вещание на большей части России, а также Украины. Зрителями компании являются более трёх миллионов человек.