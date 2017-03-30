С умершего судьи Москаленко сняли статус обвиняемого

Накануне в Москве состоялось заседание Высшей квалификационной коллегии судей России, где рассматривалась жалоба Екатерины Беспаловой, дочери Сергея Москаленко. В январе с согласия омской ККС на судью Куйбышевского райсуда Омска завели уголовное дело по подозрению во взяточничестве, а перед его смертью Москаленко предъявили обвинение в убийстве предпринимателя Виктора Берга. Это решение Беспалова и адвокат Андрей Хабаров оспорили.

ККС даже не посмотрела материалы уголовного дела. Есть видеозапись, на ней либо автомобиль, либо Москаленко в автомобиле, следует к месту убийства. Нет ни одной экспертизы, нет никаких материальных доказательств, что Берга убил именно мой отец. При обысках изъяли всё, можно было провести экспертизы, - цитирует слова, произнесённые Екатериной Беспаловой на коллегии, "Право.ру".

Представитель Следственного комитета, в свою очередь, сообщил, что СК продолжает расследование дела об убийстве Берга и смерть обвиняемого не является основанием для его прекращения. Но в итоге ВККС отменила решение омских коллег и удовлетворила жалобу Беспаловой.

Сергей Москаленко был найден мёртвым 14 января на территории парка 300-летия Омска. По версии следователей, он покончил жизнь самоубийством. Бывшего директора ООО "ОмСтрой-2001" Виктора Берга застрелили в октябре 2015 года. Предприниматель обвинялся в хищении у дольщиков 103 млн руб., и его дело должен был рассматривать Москаленко. По версии следствия, Берг передал судье 8 млн руб. за обещание вернуть дело в прокуратуру.