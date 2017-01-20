Покончивший жизнь самоубийством омский судья станет обвиняемым по уголовному делу

Квалификационная коллегия судей Омской области дала согласие на признание обвиняемым своего бывшего коллеги - судьи Сергея Москаленко. Следственный комитет считает, что покончивший жизнь самоубийством служитель Фемиды мог совершить убийство.

Сегодня состоялось заседание квалификационной коллегии судей Омской области. На повестке единственный вопрос: дача согласия Следственному комитету на привлечение в качестве обвиняемого бывшего судьи Куйбышевского районного суда Сергея Москаленко. Напомним, в минувшие выходные стало известно, что служитель Фемиды покончил жизнь самоубийством, поскольку узнал, что следователи готовятся выступить с ходатайством перед его коллегами о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу об убийстве омского строителя Виктора Берга. Более того, после окончания расследования он мог оказаться в СИЗО.

Сергей Москаленко рассматривал дело застройщика Виктора Берга. Предприниматель обвинялся в хищении более 100 млн рублей у дольщиков. Берг был убит год назад. Через месяц после убийства строителя покушались и на самого судью.

Следственный комитет полагает, что убийство мог совершить Москаленко с целью скрыть другое преступление, а именно дачу ему взятки. Кроме того, следователи готовились предъявить обвинение и по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Это даёт основания полагать, что у Москаленко могло находиться орудие преступления, из которого был убит Виктор Берг. Представлять интересы судьи пришла его дочь - Екатерина Беспалова, а также известный омский адвокат Андрей Хабаров, которые настаивали на том, чтобы заседание было полностью закрытым для СМИ. В итоге всех нюансов этого уголовного дела представители прессы узнать не смогли.

Открытой была лишь часть, на которой огласили решение. Квалификационная коллегия удовлетворила ходатайство следственного комитета.

- После вступления в силу решения квалификационной коллегии, дело будет расследоваться в общем порядке, - пояснил следователь по особо важным делам СУСК России по Омской области Павел Василенко.

Дело может быть прекращено в связи со смертью судьи, если родственники не будут настаивать на его реабилитации.