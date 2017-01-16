На теле омского судьи Москаленко не нашли увечий
Происшествия  •  16 января 2017, 12:28, последнее обновление 16 января 2017, 12:31  •  печать

На теле омского судьи Москаленко не нашли увечий

Автор: Екатерина Криль

Следком начал проверку по факту самоубийства федерального судьи Сергея Москаленко, который на этой неделе мог быть арестован.

Суицид назван основной версией причины смерти Сергея Москаленко. Как сообщили в следственном комитете, на теле мужчины не обнаружены следы насильственной смерти. Причины суицида предстоит определить в ходе начатой доследственной проверки.

В пятницу во второй половине дня следователь вручил Москаленко уведомления о том, что 17 января на заседании квалификационной коллегии судей будет рассматриваться вопрос о даче согласия на заключение Москаленко под стражу в рамках расследования уголовного по обвинению его в получении взятки. Кроме того, Москаленко знал о том, что органы намерены предъявить ему обвинение в убийстве предпринимателя Берга, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Тело судьи Кировского районного суда нашли утром субботу, 14 января, на дереве в парке имени 300-летия Омска. В прошлом году Сергей Москаленко был отстранён от работы в Куйбышевском районном суде, после чего на него завели уголовное дело по подозрению в получении взятки в размере 8 млн рублей от бывшего руководителя ООО "Компания "ОмСтрой-2001" Виктора Берга. Предприниматель обвинялся в хищении более 100 млн рублей у дольщиков, невыплате заработной платы своим сотрудникам и ряде других преступлений. Москаленко рассматривал дело Берга с 2010 по 2015 годы. В октябре 2015-го застреленного предпринимателя нашли в лесополосе рядом с машиной. Через месяц после этого на самого Сергея Москаленко было совершено нападение в подъезде его дома.

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r Теги  •  #Кировский районный суд #Сергей Москаленко #следственный комитет #суицид

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