На теле омского судьи Москаленко не нашли увечий

Суицид назван основной версией причины смерти Сергея Москаленко. Как сообщили в следственном комитете, на теле мужчины не обнаружены следы насильственной смерти. Причины суицида предстоит определить в ходе начатой доследственной проверки.

В пятницу во второй половине дня следователь вручил Москаленко уведомления о том, что 17 января на заседании квалификационной коллегии судей будет рассматриваться вопрос о даче согласия на заключение Москаленко под стражу в рамках расследования уголовного по обвинению его в получении взятки. Кроме того, Москаленко знал о том, что органы намерены предъявить ему обвинение в убийстве предпринимателя Берга, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Тело судьи Кировского районного суда нашли утром субботу, 14 января, на дереве в парке имени 300-летия Омска. В прошлом году Сергей Москаленко был отстранён от работы в Куйбышевском районном суде, после чего на него завели уголовное дело по подозрению в получении взятки в размере 8 млн рублей от бывшего руководителя ООО "Компания "ОмСтрой-2001" Виктора Берга. Предприниматель обвинялся в хищении более 100 млн рублей у дольщиков, невыплате заработной платы своим сотрудникам и ряде других преступлений. Москаленко рассматривал дело Берга с 2010 по 2015 годы. В октябре 2015-го застреленного предпринимателя нашли в лесополосе рядом с машиной. Через месяц после этого на самого Сергея Москаленко было совершено нападение в подъезде его дома.