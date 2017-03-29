Новому начальнику омского УГИБДД поручили разогнать воду с дорог

Встреча проходила сегодня, 29 марта. Виктор Назаров назвал задачи, которые Госавтоинспекции необходимо решать совместно с органами исполнительной власти.

В первую очередь это - безопасность дорожного движения, контроль за состоянием дорог, пешеходных переходов в районе учебных учреждений, детских садов, о чём мы с вами не раз говорили на межведомственной областной комиссии, - отметил губернатор.

Кроме того, Назаров обратил внимание на насущную проблему - талые воды затапливают городские магистрали, что повышает аварийность на дорогах. Картавенко поручено направить сотрудников Госавтоинспекции в районные центры для мониторинга ситуации. По словам полицейского, эта работа уже проводится, и скоро будут первые результаты.

Сергей Картавенко был назначен на пост начальника Управления ГИБДД УМВД России по Омской области 22 марта приказом Министра внутренних дел РФ.