Новому начальнику омского УГИБДД поручили разогнать воду с дорог
Общество  •  29 марта 2017, 17:40, последнее обновление 29 марта 2017, 17:40  •  печать

Новому начальнику омского УГИБДД поручили разогнать воду с дорог

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Глава областного управления ГИБДД России Сергей Картавенко встретился с губернатором Виктором Назаровым, поручившим полицейскому повысить безопасность дорог.

Встреча проходила сегодня, 29 марта. Виктор Назаров назвал задачи, которые Госавтоинспекции необходимо решать совместно с органами исполнительной власти.

В первую очередь это - безопасность дорожного движения, контроль за состоянием дорог, пешеходных переходов в районе учебных учреждений, детских садов, о чём мы с вами не раз говорили на межведомственной областной комиссии, - отметил губернатор.

Кроме того, Назаров обратил внимание на насущную проблему - талые воды затапливают городские магистрали, что повышает аварийность на дорогах. Картавенко поручено направить сотрудников Госавтоинспекции в районные центры для мониторинга ситуации. По словам полицейского, эта работа уже проводится, и скоро будут первые результаты.

Сергей Картавенко был назначен на пост начальника Управления ГИБДД УМВД России по Омской области 22 марта приказом Министра внутренних дел РФ.

Теги  •  #Виктор Назаров #ГИБДД #дороги #Сергей Картавенко

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