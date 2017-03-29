Омская область вошла в тройку самых аварийных регионов страны
Общество  •  29 марта 2017, 15:50, последнее обновление 29 марта 2017, 15:57  •  печать

Омская область вошла в тройку самых аварийных регионов страны

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Омская область заняла третье места антирейтинга по числу ДТП в России. Только за февраль в регионе произошли 204 аварии, в которых погибло 10 человек и 243 получили травмы.

Омская область заняла третью строчку рейтинга аварийности среди регионов России, пишет "РБК" со ссылкой на ГИБДД. Только за февраль в регионе произошло 204 аварии с 10 погибшими и 243 ранеными.

Самое большое количество аварий зафиксировано в Нижегородской области: 309 ДТП, в которых погибли 22 человека и более 370 получили травмы. Второе место по аварийности досталось Иркутской области: на 239 ДТП пришлось 15 погибших и 309 пострадавших. Четвертое и пятое места заняли Приморский край и Свердловская область.

Отметим, что в целом рост количества ДТП отмечен в 27 регионах России. За год число аварий выросло на 1,3 %.

Теги  •  #аварийность #авария #антирейтинг #дороги #ДТП

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