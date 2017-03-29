На омских дорогах взвесят большегрузы

На прошедшем заседании совета глав муниципальных образований Омской области обсуждался вопрос ремонта автомобильных дорог. В 2017 году региональный дорожный фонд превышает 7 млрд рублей. Всего планируется отремонтировать 100 километров автомобильных дорог.

Также в правительстве Омской области намерены бороться за сохранность построенных и отремонтированных трасс. В настоящее время на четырёх дорогах работают передвижные пункты весового контроля. В 2017 году их работа будет организована в режиме круглосуточного дежурства.

Региональный Минстрой разрабатывает проектно-сметную документацию для организации ещё шести площадок весового контроля. На десяти дорогах будет внедрена система динамического взвешивания. Одна такая система стоит 25 млн рублей, поэтому сейчас идёт поиск инвестора.