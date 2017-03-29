На омских дорогах взвесят большегрузы
Экономика  •  29 марта 2017, 08:33, последнее обновление 29 марта 2017, 09:44  •  печать

На омских дорогах взвесят большегрузы

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В правительстве Омской области намерены беречь автомобильные дороги взвешиванием автомобилей.

На прошедшем заседании совета глав муниципальных образований Омской области обсуждался вопрос ремонта автомобильных дорог. В 2017 году региональный дорожный фонд превышает 7 млрд рублей. Всего планируется отремонтировать 100 километров автомобильных дорог.

Также в правительстве Омской области намерены бороться за сохранность построенных и отремонтированных трасс. В настоящее время на четырёх дорогах работают передвижные пункты весового контроля. В 2017 году их работа будет организована в режиме круглосуточного дежурства.

Региональный Минстрой разрабатывает проектно-сметную документацию для организации ещё шести площадок весового контроля. На десяти дорогах будет внедрена система динамического взвешивания. Одна такая система стоит 25 млн рублей, поэтому сейчас идёт поиск инвестора.

Теги  •  #большегруз #дороги

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