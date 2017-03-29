Омичи продолжают болеть гонконгским гриппом

На прошлой неделе было обнаружено два вируса типа А(H3N2).

На прошедшей неделе, с 20 по 26 марта, в регионе было зарегистрировано 10 817 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей по области составило 10,6 %.

По данным лабораторного мониторинга, в структуре положительных находок респираторных вирусов на прошедшей неделе удельный вес вирусов гриппа составил 68,2 %. Обнаружено 2 вируса типа А(H3N2) и 13 вирусов гриппа В. Вирусы негриппозной этиологии циркулируют наряду с вирусами гриппа.

Напомним, с начала эпидемического сезона - сентября 2016 года, лабораторно подтверждено 372 случая гриппа, в том числе 106 случаев гриппа А, 173 случая A/H3N2 (гонконгский), 2 случая A/H1N1 pdm (свиной) и 91 случай гриппа В.

Добавим также, что в ближайшие дни омичей ожидает пасмурная погода с перепадами температур. В регионе прогнозируется снег, мокрый снег, гололёдно-изморозевые явления и ветер порывами до 18-23 м/с. Днём температура воздуха достигнет отметки +3 градуса, однако ночью произойдёт выхолаживание до -7 градусов.