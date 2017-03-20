Омичи стали чаще болеть гриппом

Специалистами Роспотребнадзора за прошлую неделю зафиксировано более 12 тысяч омичей, заболевших гриппом и ОРВИ. Подтверждено два случая заражения гонконгским гриппом.

За прошлую неделю в регионе зарегистрировано более 12 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. Это на тысячу больше, чем неделей ранее. Вместе с тем, как отмечают в омском Роспотребнадзоре, показатель заболеваемости составил 61,17 на 10 тыс. населения, что на 25,4 % ниже уровня эпидемического порога заболеваемости.

За семь дней было обнаружено два вируса типа А(H3N2) - так называемый гонконгский грипп и 12 вирусов гриппа В. Вирусы негриппозной этиологии циркулируют наряду с вирусами гриппа.

Всего с начала эпидемического сезона (с сентября 2016 г.) лабораторно подтверждено 365 случаев гриппа, в том числе 106 случаев гриппа А, 173 случая заболевания гонконгским гриппом, 2 случая A/H1N1 pdm и 84 случая гриппа В.