Апрель принесёт в Омск снег и похолодание
Общество  •  29 марта 2017, 14:01, последнее обновление 29 марта 2017, 15:18  •  печать

Апрель принесёт в Омск снег и похолодание

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К концу недели в городе ожидается понижение температуры.

На стыке двух весенних месяцев жителей Омска ожидает пасмурная погода с перепадами температур. 31 марта в регионе прогнозируется снег, мокрый снег, гололёдно-изморозевые явления, ветер порывами до 18-23 м/с. Днём температура воздуха достигнет отметки +3 градуса, однако ночью произойдёт выхолаживание до -7 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в первый день апреля температура воздуха уже не поднимется выше нуля. 2 и 3 апреля столбик термометра покажет 0...-5°C. Местами по региону ночью при прояснениях возможно до -12 градусов. Однако далее воздух будет теплеть.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  29 марта 2017, 14:04

Вот так первоапрельская шутка у природы, ждём тепла, а она нам мороз со снегом пожалуйста получите....

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Marina Marina  •  29 марта 2017, 16:35

Да уж, я всегда с начала марта начинаю ждать весну. Прекрасно знаю, что потеплеет по- настоящему только в апреле, но все-равно жду, и кажется что так долго...эх...

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