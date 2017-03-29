Апрель принесёт в Омск снег и похолодание

На стыке двух весенних месяцев жителей Омска ожидает пасмурная погода с перепадами температур. 31 марта в регионе прогнозируется снег, мокрый снег, гололёдно-изморозевые явления, ветер порывами до 18-23 м/с. Днём температура воздуха достигнет отметки +3 градуса, однако ночью произойдёт выхолаживание до -7 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в первый день апреля температура воздуха уже не поднимется выше нуля. 2 и 3 апреля столбик термометра покажет 0...-5°C. Местами по региону ночью при прояснениях возможно до -12 градусов. Однако далее воздух будет теплеть.