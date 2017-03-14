Омск занял первое место в "рейтинге хрущёвок"

Первое место в рейтинге занял Омск. По данным экспертов, количество пятиэтажек, построенных в советское время, занимает в нём 38 % от общего количества жилого фонда, включая частные дома. Для сравнения: в соседнем Новосибирске это число составляет 24 %, в Екатеринбурге - 27 %, Красноярске - 33 %. Меньше всего пятиэтажек оказалось в Москве - 14 % от общего количества жилья.

Напомним, ранее советские пятиэтажки стали "героями" новостей после резонансной инициативы столичных властей по их сносу. В феврале текущего года об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По планам градоначальника, "1,6 млн жителей Москвы получат новое, современное жильё взамен ветхого, которое через 10-20 лет просто станет аварийным, несмотря на наши усилия в его ремонте".