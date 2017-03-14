Омск занял первое место в "рейтинге хрущёвок"
Экономика  •  14 марта 2017, 11:46, последнее обновление 14 марта 2017, 11:51  •  печать

Омск занял первое место в "рейтинге хрущёвок"

Автор: Александр Арефьев

Геомаркетинговая компания SmartLock составила рейтинг 15 крупных городов страны, сравнив их по количеству советских пятиэтажек.

Первое место в рейтинге занял Омск. По данным экспертов, количество пятиэтажек, построенных в советское время, занимает в нём 38 % от общего количества жилого фонда, включая частные дома. Для сравнения: в соседнем Новосибирске это число составляет 24 %, в Екатеринбурге - 27 %, Красноярске - 33 %. Меньше всего пятиэтажек оказалось в Москве - 14 % от общего количества жилья.

Напомним, ранее советские пятиэтажки стали "героями" новостей после резонансной инициативы столичных властей по их сносу. В феврале текущего года об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По планам градоначальника, "1,6 млн жителей Москвы получат новое, современное жильё взамен ветхого, которое через 10-20 лет просто станет аварийным, несмотря на наши усилия в его ремонте". 

 

Теги  •  #жилье #пятиэтажка #рейтинг

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Комментарии
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Анна Орлова  •  14 марта 2017, 12:04

Хрущевки по уму строили, с учётом всей инфраструктуры. А новостройки делают из расчёта как бы побольше с этого строительства срубить, остальное по боку.

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