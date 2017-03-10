Омская область попала в "середнячки" экологического рейтинга

Наш регион оказался на 46 месте в экологическом рейтинге. Но местным властям необходимо решить проблему с вывозом мусора, чтобы в будущем не занять позиции города-аутсайдера.

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" представила расчёт очередного "Экологического рейтинга субъектов РФ" по итогам зимы 2016-2017 годов. Самыми чистыми субъектами Федерации оказались Алтайский край, Тамбовская область, Чувашия. Попали сюда Москва и Санкт-Петербург.

Зоной экологического бедствия "Зеленый патруль" объявил Красноярск. Один из крупнейших в мире - Красноярский алюминиевый завод, выпускающий более 1 млн тонн продукции в год, работает в черте города миллионника. Поэтому не удивительно, что горожане задыхаются.

Список регионов с плохой экологией пополнили также Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Московская и Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская АО и Республика Бурятия.

Омская область на их фоне смотрится не так уж и плохо. Мы в рейтинге заняли 46 место из 85. Специалисты "Зелёного патруля" уже побывали в Прииртышье с выездным рейдом. К слову, их внимание привлекала проблема с вывозом мусора, которая грозит обернуться серьезным экологическим бедствием.

- В Омской области объём образования твёрдых коммунальных отходов составляет около 1,158 млн тонн в год. В настоящий момент эти отходы размещаются на 1120 объектах, из которых только девять имеют лицензию и состоят в реестре. Но ни один из них не построен в соответствии с экологическими и санитарными нормативами и не способен обеспечить защиту окружающей среды, - пояснили эксперты.