Мокрый снег спровоцировал более 20 автоаварий в Омске
Происшествия  •  28 марта 2017, 11:36  •  печать

Мокрый снег спровоцировал более 20 автоаварий в Омске

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Ухудшение погоды негативно сказалось на дорожной ситуации.

Сегодня, 28 марта, в Омске установилась слабая плюсовая температура воздуха, выпали дождь и мокрый снег. Кроме того, зафиксированы гололёдные явления. Всё это привело к затруднению движения транспорта.

За утро в городе произошло более двадцати ДТП, сообщает "12 канал" со ссылкой на УГИБДД России по Омской области. Пострадавших среди людей нет. Самая распространённая причина аварий - несоблюдение водителями дистанции и правил маневрирования.

Добавим, что пасмурная погода со снегом и дождём продлится до конца недели. В связи с этим в Госавтоинспекции напоминают о том, что омичам стоит быть внимательнее на дорогах в такую погоду.

Теги  •  #авария #ГИБДД #дороги #ДТП #погода

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