Мокрый снег спровоцировал более 20 автоаварий в Омске

Сегодня, 28 марта, в Омске установилась слабая плюсовая температура воздуха, выпали дождь и мокрый снег. Кроме того, зафиксированы гололёдные явления. Всё это привело к затруднению движения транспорта.

За утро в городе произошло более двадцати ДТП, сообщает "12 канал" со ссылкой на УГИБДД России по Омской области. Пострадавших среди людей нет. Самая распространённая причина аварий - несоблюдение водителями дистанции и правил маневрирования.

Добавим, что пасмурная погода со снегом и дождём продлится до конца недели. В связи с этим в Госавтоинспекции напоминают о том, что омичам стоит быть внимательнее на дорогах в такую погоду.