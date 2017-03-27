Март в Омске закончится снегом и дождём

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 27 марта, по региону ожидается до +2...+7°C, ночью -2...-7°C, при прояснении до -12 градусов. Уже завтра ночные температуры поднимутся выше нуля, и это свидетельствует о постепенном приходе метеорологической весны. Правда, на начало апреля придётся кратковременное похолодание.

Осадки будут идти всю неделю. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, дождь, слабые гололёдные явления и даже метель. Сегодня ночью в отдельных районах области возможны туман и изморозь.