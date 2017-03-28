Омич с инсультом не получил должного лечения из-за ошибки в фамилии

В городской больнице перепутали двух пациентов. Из-за ошибки один из мужчин долго оставался без внимания врачей, так как его приняли за бездомного.

В начале февраля пенсионера Сергея Шульпина, перенёсшего операцию на сердце, парализовало. Вызванные врачи скорой помощи сообщили, что отвезут пациента с подозрением на инсульт в ГКБ № 1 имени Кабанова. На следующий день родственники поехали туда. К больному их не пустили, но сообщили, что пожилому мужчине вырезали аппендицит. Сёстры мужчины оставили ему передачи, в том числе мобильный телефон. Однако на звонок ответил незнакомец, представившийся Сергеем Шульгиным.

Мужчина нашёлся в другом медучреждении - БСМП-1. Родственники возмущаются: приехав в больницу, они увидели брата в беспомощном состоянии, а сотрудники приняли его за бомжа.

Он лежит и правда как бомж: еда на столе, капельница на полу, весь в крови. Больные сказали, он ничего не ест, его не кормят, никто за ним не смотрит, - рассказала телеканалу "Продвижение" сестра мужчины Екатерина Ковычко.

Как говорят родственники, из-за путаницы время на лечение было упущено. Ещё месяц пожилые женщины не могли добиться помощи от поликлиники. Сейчас их парализованный родственник лежит в больнице скорой медицинской помощи № 2.

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