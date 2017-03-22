Омская область не справилась с планом по повышению зарплат медикам

Регион оказался в антилидерах рейтинга по росту зарплат среди медицинского персонала, не справившись с запланированными показателями.

Эксперты Фонда независимого мониторинга "Здоровье" пришли к выводу о том, что в прошлом году повышение зарплат медицинских работников не достигло целевых показателей. Выводы были сделаны на основе анализа данных, предоставленных Росстатом. Выяснилось, что Омская область оказалась в числе отстающих.

Председатель Фонда, член Общественной палаты России Эдуард Гаврилов пояснил: у каждого региона есть своя "дорожная карта" на 2012-2018 годы, где зафиксированы целевые показатели, связывающие размер средней зарплаты врачей и других медработников с величиной средней зарплаты в регионах. Пятая часть (16 из 85) субъектов не достигли целевого показателя по зарплате среднего медперсонала. Среди антилидеров оказались Тюменская область (87,4 %), Рязанская область (90,5 %), Республика Саха (Якутия) (91,2 %) и Омская область (92,1 %).

Отдельно Гаврилов назвал и регионы, не справившиеся с запланированным повышением зарплат среди всех категорий медицинских работников. Прииртышье также оказалось в этом списке. Добавим, Омская область вместе с Рязанью в последние месяцы 2016 года переписали ранее утверждённые показатели "дорожной карты", по-видимому, обнаружив, что не справляются с собственными планами.