Омичка на роскошной иномарке отказалась пропустить во дворе скорую помощь

Бригада скорой медицинской помощи вынуждена была идти на вызов пешком из-за того, что женщина за рулём роскошной иномарки не умеет ездить задним ходом.

В социальных сетях омичи обсуждают поступок омички, не пропустившей накануне вечером машину скорой медицинской помощи во дворе дома № 3 по улице Дианова. Женщина на роскошной иномарке заявила, что не умеет ездить задним ходом, поэтому преимущества предоставлять в движении никому не собирается. Более того, она требовала, чтобы скорая помощь дала ей проехать через двор. В итоге свидетели сообщают, что медики отправились на вызов пешком.

Напомним, что в российском обществе широко обсуждался скандал в Петропавловске-Камчатском, когда мужчина и женщина, находившиеся в личном автомобиле, отказались пропустить в узком дворе скорую помощь. В итоге медики вовремя не успели на вызов, и пациент погиб. В Госдуме сейчас обсуждается вопрос ужесточения наказания за не предоставление преимущества скорой.