Омичка на роскошной иномарке отказалась пропустить во дворе скорую помощь
Общество  •  28 марта 2017, 08:20, последнее обновление 28 марта 2017, 08:20  •  печать

Омичка на роскошной иномарке отказалась пропустить во дворе скорую помощь

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Бригада скорой медицинской помощи вынуждена была идти на вызов пешком из-за того, что женщина за рулём роскошной иномарки не умеет ездить задним ходом.

В социальных сетях омичи обсуждают поступок омички, не пропустившей накануне вечером машину скорой медицинской помощи во дворе дома № 3 по улице Дианова. Женщина на роскошной иномарке заявила, что не умеет ездить задним ходом, поэтому преимущества предоставлять в движении никому не собирается. Более того, она требовала, чтобы скорая помощь дала ей проехать через двор. В итоге свидетели сообщают, что медики отправились на вызов пешком.

 

Напомним, что в российском обществе широко обсуждался скандал в Петропавловске-Камчатском, когда мужчина и женщина, находившиеся в личном автомобиле, отказались пропустить в узком дворе скорую помощь. В итоге медики вовремя не успели на вызов, и пациент погиб. В Госдуме сейчас обсуждается вопрос ужесточения наказания за не предоставление преимущества скорой.

Теги  •  #скорая помощь #улица Дианова

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