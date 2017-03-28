В апреле на свободу может выйти Юрий Гамбург
Общество  •  28 марта 2017, 11:39, последнее обновление 28 марта 2017, 12:07  •  печать

В апреле на свободу может выйти Юрий Гамбург

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Бывший заместитель губернатора Омской области подал прошение об условно-досрочном освобождении.

Вслед за гендиректором НПО "Мостовик" на свободу условно-досрочно хочет выйти и бывший заместитель губернатора Омской области Юрий Гамбург. Он, напомним, отбывает срок в ИК-8 за превышение должностных полномочий при продаже земли. Прошение в суд было подано 24 марта.

Адвокат осуждённого чиновника Олег Любушкин комментировать ходатайство не стал, сославшись на просьбу своего подзащитного. Учитывая опыт с УДО Олега Шишова, который различного рода прошения подавал несколько раз, не исключено, что защитник и его клиент просто не хотят привлекать к процессу излишнее внимание.

Не удалось пока узнать и позицию прокуратуры, которая, скорее всего, будет сформирована ближе к рассмотрению ходатайства. Однако, напомним, надзорное ведомство просило сократить срок бывшему заместителю Виктора Назарова. Он был приговорён к пяти с половиной годам лишения свободы, а прокуратура просила четыре года. И на следствии, и в суде Гамбург свою вину не признавал.

Теги  •  #исправительная колония #Олег Любушкин #прокуратура #Юрий Гамбург

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