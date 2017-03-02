В правительстве Омской области прокомментировали сокращение тюремного срока Юрию Гамбургу

В антикоррупционном управлении губернатора считают, что наказание для коррупционера должно быть суровым.

На сегодняшней пресс-конференции начальник управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Игорь Мурашкин прокомментировал требование Генпрокуратуры сократить на год срок тюремного заключения для бывшего первого заместителя главы региона Юрия Гамбурга. По словам главы антикоррупционного управления, на эту новость в ведомстве отреагировали "никак".

Наше управление не занимается уголовным преследованием, но проблема с земельным законодательством существует, - отметил Мурашкин. - Она включена в план противодействия коррупции правительства Омской области. Считаю, что коррупционеров нужно наказывать сурово. Это превентивные меры. Как говорится, нужно бить по рукам, чтобы другим неповадно было. Суровость наказания влияет на эффективность профилактики коррупции.

Напомним, что Генпрокуратура направила представление в Верховный суд, в котором предлагается сократить на один год тюремный срок бывшему первому заместителю губернатора Омской области Юрию Гамбургу. Ранее он был приговорён к пяти с половиной годам лишения свободы и штрафу за махинации с земельными участками под коттеджную застройку на Левом берегу.