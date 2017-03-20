Экс-министра имущественных отношений могут заставить заплатить за проданную в Чукреевке землю

Бывший беглый министр имущественных отношений Вадим Меренков, находящийся под следствием, может расплатиться за незаконную продажу земли в Чукреевке. Прокуратура готовит многомиллионный гражданский иск к экс-чиновнику и его близкому товарищу Юрию Гамбургу.

Прокуратура Омской области будет добиваться возмещения ущерба от незаконных действий бывшего заместителя губернатора Юрия Гамбурга, который в настоящий момент по приговору суда сидит в колонии. За незаконную продажу земли в Чукреевке прокуратура через суд пыталась взыскать с него 200 млн руб. Но иск был удовлетворён лишь частично.

- Мы готовим соответствующий иск, - поясняет прокурор Омской области Анастас Спиридонов. - В период следствия, в том числе судебного, прокуратурой города вносился гражданский иск, судом принято решение об изъятии ряда спорных земель и возвращении их муниципалитету. Теперь из этих 200 млн руб. необходимо вычесть стоимость возвращённых участков. И уже тогда определится конечная сумма исковых требований.

Анастас Спиридонов не исключает подачи иска о возмещении убытков и к Вадиму Меренкову, как соучастнику Юрия Гамбурга.

- Вопрос внесения гражданского иска, в том числе и к Вадиму Меренкову, рассматривается, должна быть солидарная ответственность, - подчеркнул прокурор.

Напомним, Вадим Меренков находится в СИЗО по обвинению вместе с Юрием Гамбургом в превышении должностных полномочий при продаже земли в посёлке Чукреевка. Как обещали следователи, судить экс-министра имущественных отношений будут в этом году.