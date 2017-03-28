В центре Омска заметили человека с ядерным чемоданчиком
Общество  •  28 марта 2017, 07:42, последнее обновление 28 марта 2017, 07:45  •  печать

В центре Омска заметили человека с ядерным чемоданчиком

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Омичи продолжают шутить на тему неблагополучной экологической обстановки в городе.

В социальных сетях омичи обсуждают фотографию мужчины в костюме химзащиты, сделанную у Юбилейного моста в районе остановки общественного транспорта "Краеведческий музей". Герой снимка бежит по сугробам с ядерным чемоданчиком и в противогазе. Видимо, городские шутники продолжают таким образом иронизировать над неблагоприятной экологической обстановкой в городе из-за выбросов этилмеркаптана в атмосферу.

 

В комментариях пользователи сообщают, что в центре города так развлекается группа пранкеров, которая снимает свой очередной клип. Ранее в песне ими был воспет проблемный парк имени 300-летния Омска, ставший разочарованием для омичей.

Теги  •  #омская экология #фото

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  28 марта 2017, 08:20

Всегда радует что даже из такой проблемы люди могут сделать шутку и поднять настроение ) молодцы ребята )

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