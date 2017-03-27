Омский депутат купил яхту для экспедиции в Антарктиду

Депутат Законодательного собрания Валерий Кокорин планирует создать яхт-клуб для детей и подростков. Также в планах народного избранника и экспедиция в честь 200-летия открытия Антарктиды. Для этого он даже купил яхту за 1,6 млн евро.

Депутатом областного парламента Валерием Кокориным приобретена яхта. Судно подобрано специально для участия в экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды.

- Мы давно приняли решение сделать в Кировском округе Омска яхт-клуб для детей и подростков, чтобы в нашем городе ребята могли не просто о море мечтать, но и заниматься, под парусами ходить, - пояснил депутат, генеральный директор компании «АСК» Валерий Кокорин. - Хотелось, чтобы у Омска появилась возможность участвовать в таких фантастических проектах, как экспедиция в честь 200-летия открытия Антарктиды. Для этого с Российским географическим обществом и несколькими активистами, в том числе с Сергеем Щербаковым (директор Омского губернаторского яхт-клуба, - прим. авт.), подобрали им судно, на котором можно осуществить эту экспедицию вместе с другими парусными судами. Щербаков как раз от Федерации парусного спорта определен координатором акции.

ИА «Омск Регион» сообщает, что стоимость судна – 1,6 млн евро. В настоящий момент оно находится в испанской Валенсии, а через три года отправится в экспедицию в Антарктиду.

Валерий Кокорин хочет, чтобы экипаж для участия в экспедиции был выбран по конкурсу.

- Экипаж будет меняться на разных участках, экспедиция же продлится больше года. Мы хотим, чтобы как можно больше омской молодёжи поучаствовало в конкурсном отборе. И чтобы эта идея придала импульс звёздности нашему городу. Хочется, чтобы Омск был городом, где сбываются мечты, - добавил Кокорин.