На двух помощников омских депутатов могут завести уголовные дела

Следственные органы должны ответить на вопрос: законно ли помощники депутатов Горсовета в рабочее время отдыхали на заграничных курортах. Решается вопрос с уголовным преследованием.

Продолжение получила скандальная история с трудоустройством родственников депутатов Горсовета их помощниками. Более того, в рабочее время эти сотрудники находились не на своих местах, а отдыхали на заграничных курортах. Как сообщил сегодня прокурор Омской области Анастас Спиридонов, нарушения в работе помощников найдены у большинства депутатов.

- Практически у большинства депутатов Горсовета на работу помощниками были трудоустроены их родственники, - пояснил Анастас Спиридонов. - И у большинства выявлены факты ненахождения на своих местах в рабочее время. В отношении работников двух депутатов материалы направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Вместе с тем прокурор области так и не огласил фамилии депутатов-нарушителей.

Кроме того, стало известно о том, что прокуратура намерена добиваться отмены так называемых "золотых парашютов". Напомним, местным чиновникам после выхода на пенсию устанавливаются определённые выплаты. Только в 2016 году на эти цели в бюджете региона был заложен 161 млн руб. После представления областной прокуратуры и решения Омского областного суда выплаты были приостановлены, но Верховный суд признал подобную прибавку к пенсии законной.

- В декабре Верховный суд отметил решение нижестоящего суда. Но мы последовательны в своей позиции и считаем, что в такой ситуации, когда не выполнены иные социальные обязательства бюджета перед омичами, говорить о возможности бюджета осуществлять эти выплаты, сложно. Мы направили всю необходимую информацию в Генеральную прокуратуру, где будет решаться вопрос о направлении надзорного представления в президиум Верховного суда, - добавил Анастас Спиридонов.