Омских депутатов могут лишить мандатов за то, что они не отчитались о доходах

Три депутата Лузинского поселения "забыли" предоставить справки о своих доходах и расходах. Прокуратура требует лишить их полномочий.

Прокуратура Омского района нашла нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности депутатов Лузинского сельского поселения. Проведённая проверка показала, что несколько народных избранников - Николай Великодный, Алексей Крутиков и Александр Нейфельд - не представили в срок, как того требует закон, справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В случае нарушения законодательства им грозит лишение полномочий.

Прокурор обратился в Совет Лузинского поселения с информацией о нарушениях, но реакции никакой не последовало. Депутатов, похоже, мандатов лишать никто не собирается. Надзорный орган обратился в суд с требованием о рассмотрении на ближайшем заседании Совета вопроса о досрочном прекращении полномочий троих депутатов-нарушителей. Судом заявление прокуратуры удовлетворено.