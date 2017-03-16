Омских депутатов могут лишить мандатов за то, что они не отчитались о доходах
Общество  •  16 марта 2017, 10:03, последнее обновление 16 марта 2017, 10:13  •  печать

Омских депутатов могут лишить мандатов за то, что они не отчитались о доходах

Автор:

Три депутата Лузинского поселения "забыли" предоставить справки о своих доходах и расходах. Прокуратура требует лишить их полномочий.

Прокуратура Омского района нашла нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности депутатов Лузинского сельского поселения. Проведённая проверка показала, что несколько народных избранников - Николай Великодный, Алексей Крутиков и Александр Нейфельд - не представили в срок, как того требует закон, справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В случае нарушения законодательства им грозит лишение полномочий.

Прокурор обратился в Совет Лузинского поселения с информацией о нарушениях, но реакции никакой не последовало. Депутатов, похоже, мандатов лишать никто не собирается. Надзорный орган обратился в суд с требованием о рассмотрении на ближайшем заседании Совета вопроса о досрочном прекращении полномочий троих депутатов-нарушителей. Судом заявление прокуратуры удовлетворено.

Теги  •  #декларация о доходах #депутат #прокуратура

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В шаге от отпуска. "Авангард" потерпел третье поражение в серии с "Ак Барсом"  •  сегодня, 01:03  •   2  •  
СК проверит инцидент с обрушением стены на школьника  •  вчера, 17:54  •   1
Пьяный омич ограбил двоих человек за несколько минут  •  вчера, 17:03  •   1
В Омской области двухлетний мальчик обварился кипятком  •  вчера, 16:50
Стали известны имена членов жюри кинофестиваля "Движение"  •  вчера, 16:31
Следователи проверят информацию о нападении бродячих собак на омичку с ребёнком  •  вчера, 15:17  •   1
Еще новости
Ювелирный 240Х400
Вавилон 240x400