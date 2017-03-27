Омич погиб в результате нападения боевиков на объект Росгвардии в Чечне

В ночь с 23 на 24 марта шесть боевиков попытались прорваться на территорию военного городка Росгвардии в Чечне. Войсковой наряд обнаружил их и уничтожил. Во время столкновения погибли шесть бойцов Росгвардии, в том числе 28-летний уроженец Омской области, младший сержант Дмитрий Гурат.

- Группа вооружённых бандитов попыталась проникнуть на территорию военного городка. Все бандиты были уничтожены. В ходе боестолкновения погибли шестеро наших военнослужащих. Ценой своей жизни они спасли сослуживцев и их семьи. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка в это трудное для них время, - объявил во время мероприятия, посвящённого памяти погибших, директор Федеральной службы войск национальной гвардии, главнокомандующий войсками нацгвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

Дмитрий Гурат родился в селе Елизаветинка Черлакского района. В сентябре 2009 года он был призван на военную службу по контракту.

Сегодня, 27 марта, тело военнослужащего доставили в Омск. Завтра его похоронят на территории родного села.

Редакция "Омск Здесь" выражает соболезнования родным и близким бойцов, погибшим в результате нападения боевиков на военный городок Росгвардии в Чечне.