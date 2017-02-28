Омские сотрудники Росгвардии задержали находящегося в розыске мужчину, пока ловили пьяного водителя

За три часа сотрудники вневедомственной охраны поймали пьяного водителя, мужчину в розыске и подравшегося с помощью кастета омича.

Сегодня, 27 февраля, около 03:00 экипаж группы задержания патрулировал центральные улицы города. Около оптовой базы "3-й Разъезд" к полицейским обратилась женщина с просьбой помочь: выяснилось, что она работает водителем такси, и приехала по заявке к дому неподалеку.

Заказчиками оказались трое пьяных мужчин, которые успели подраться, пока загружали вещи в багажник. Омичка испугалась агрессивных граждан и уехала с их вещами, а вернуть сумки побоялась, поэтому обратилась к силовикам. Сотрудники Росгвардии отправились к дому заказчиков, но там никого не оказалось. Опросив жителей дома, они выяснили, что 20 минут назад нетрезвые мужчины уехали на ВАЗ-2109.

Указанный автомобиль был остановлен на пересечении улиц 26-я Линия и 2-й Проезд. В машине оказалось трое пьяных граждан, в их числе был и 28-летний водитель. Но среди мужчин не было тех, кто заказывал такси. Доставив задержанных в отдел полиции, правоохранители продолжили поиск агрессивных пассажиров.

Разыскиваемую компанию нашли в заброшенном здании на улице 3-й Разъезд во время распития алкоголя. Проверив присутствующих по базе данных, выяснилось, что один из них - 31-летний мужчина - находится в розыске за нанесение телесных повреждений. Однако когда около 06:00 силовики доставляли разыскиваемого омича в отделение, они заметили пьяного мужчину, который вёл себя неадекватно и оскорблял нецензурной бранью прохожих, за что был также задержан. Впоследствии выяснилось, что он несколькими часами ранее избил кастетом человека.