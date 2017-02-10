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В Омске Росгвардия задержала мужчину, угрожавшего расправой продавцу
Происшествия  •  10 февраля 2017, 17:40  •  печать

В Омске Росгвардия задержала мужчину, угрожавшего расправой продавцу

Автор: Вероника Делор

Пьяный омич начал угрожать продавщице, когда она попросила его покинуть магазин.

Вчера, 9 февраля, в 14:00 сотрудники Росгвардии выехали в один из продуктовых павильонов в Центральном округе, потому что в нём сработала кнопка тревожной сигнализации. Работники вневедомственной охраны задержали пьяного мужчину, угрожавшего физической расправой продавцу магазина.

Женщина рассказала, что на просьбы покинуть павильон омич отреагировал оскорблениями и угрозами в её адрес. Силовики задержали агрессивного мужчину на выходе из магазина.

Оказалось, что 47-летний задержанный был ранее судим четыре раза, в том числе за убийство, а также преступления, посягающие на общественную безопасность и порядок. В настоящее время его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Продавец магазина написала на него заявление.

r Теги  •  #заявление #Росгвардия #угроза

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