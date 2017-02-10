В Омске Росгвардия задержала мужчину, угрожавшего расправой продавцу

Вчера, 9 февраля, в 14:00 сотрудники Росгвардии выехали в один из продуктовых павильонов в Центральном округе, потому что в нём сработала кнопка тревожной сигнализации. Работники вневедомственной охраны задержали пьяного мужчину, угрожавшего физической расправой продавцу магазина.

Женщина рассказала, что на просьбы покинуть павильон омич отреагировал оскорблениями и угрозами в её адрес. Силовики задержали агрессивного мужчину на выходе из магазина.

Оказалось, что 47-летний задержанный был ранее судим четыре раза, в том числе за убийство, а также преступления, посягающие на общественную безопасность и порядок. В настоящее время его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Продавец магазина написала на него заявление.