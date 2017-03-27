В Омске в 2017 году стоимость проезда повышать не будут
Общество  •  27 марта 2017, 16:40, последнее обновление 27 марта 2017, 16:44  •  печать

В Омске в 2017 году стоимость проезда повышать не будут

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Департамент транспорта рассчитывает, что омичи будут ездить в автобусах, троллейбусах и трамваях по 22 рубля.

На сегодняшней пресс-конференции директор департамента транспорта администрации города Алексей Мартыненко заверил, что стоимость проезда в городском пассажирском транспорте останется на уровне 22 рублей. При этом изношенность подвижного состава составляет 95 %.

В этом году мы капитально восстановим два троллейбуса и два трамвая, - рассказал Мартыненко. - На линию вышло пять трамваев, полученных из Москвы. Они прошли испытания и косметический ремонт. Также в лизинг будет приобретено 30 автобусов ПАЗ.

На отечественных автобусах дептранс рассчитывает сэкономить 8 млн рублей на обслуживании. Экономия на топливе ежегодно составит 21 млн рублей. При этом будет создано 50 новых рабочих мест для рабочих и водителей. Сейчас у пассажирских предприятий возникают проблемы с обеспечением маршрутов в вечернее время из-за соблюдения режима труда и отдыха водителей.

Теги  •  #Алексей Мартыненко #департамент транспорта #стоимость проезда

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