Омское правительство ремонтирует служебный BMW за 425 тысяч рублей

На портале госзакупок объявлен аукцион по поиску исполнителя работ по обслуживанию и текущему ремонту служебного автомобиля BMW 760 LI 2006 года выпуска. Авто находится в ведении хозяйственного управления правительства Омской области. Оно же и разместило закупку.
Согласно конкурсной документации, победителю придётся провести солидный объём работ. На них из бюджета планируется направить более 425 тыс. руб. В стоимость включены и запчасти. ТО должно быть завершено в течение одного дня с момента предоставления заказчиком автомобиля. Окончание подачи заявок на аукцион - 6 апреля.
Напомним, год назад хозуправление правительства заказывало ремонт служебного Mersedes Виктора Назарова. Тогда он обошёлся бюджету более чем в 700 тыс. руб., а спустя полгода дорогую иномарку вновь пришлось ремонтировать.
Добавим, этот BMW в сентябре 2016 года также проходил ТО, тогда на него было потрачено более 100 тыс. руб.
За сколько же был приобретен этот служебный автомобиль, если его ремонт обходится в полмиллиона?