Омское правительство ремонтирует служебный BMW за 425 тысяч рублей
Общество  •  27 марта 2017, 15:19, последнее обновление 27 марта 2017, 15:31  •  печать

Омское правительство ремонтирует служебный BMW за 425 тысяч рублей

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Чиновники областного правительства ищут компанию, готовую взяться за ремонт иномарки 2006 года выпуска. На эти услуги из бюджета планируется выделить 425 тыс. руб.

На портале госзакупок объявлен аукцион по поиску исполнителя работ по обслуживанию и текущему ремонту служебного автомобиля BMW 760 LI 2006 года выпуска. Авто находится в ведении хозяйственного управления правительства Омской области. Оно же и разместило закупку.

Согласно конкурсной документации, победителю придётся провести солидный объём работ. На них из бюджета планируется направить более 425 тыс. руб. В стоимость включены и запчасти. ТО должно быть завершено в течение одного дня с момента предоставления заказчиком автомобиля. Окончание подачи заявок на аукцион - 6 апреля.

Напомним, год назад хозуправление правительства заказывало ремонт служебного Mersedes Виктора Назарова. Тогда он обошёлся бюджету более чем в 700 тыс. руб., а спустя полгода дорогую иномарку вновь пришлось ремонтировать.

Добавим, этот BMW в сентябре 2016 года также проходил ТО, тогда на него было потрачено более 100 тыс. руб.

Теги  •  #госзакупки #областное правительство #СТО

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  27 марта 2017, 15:31

За сколько же был приобретен этот служебный автомобиль, если его ремонт обходится в полмиллиона?

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