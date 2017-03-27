В Омске маршрутка со сломанными тормозами возила пассажиров
Общество  •  27 марта 2017, 15:38  •  печать

В Омске маршрутка со сломанными тормозами возила пассажиров

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Омские автоинспекторы во время рейда проверили соблюдение ПДД и техническое состояние транспортных средств. По итогам рейда задержана маршрутка с неисправными тормозами, а также пьяный водитель, перевозивший пассажиров.

В Омске прошёл профилактический рейд, проведённый сотрудниками ДПС. Автоинспекторы проверили соблюдение правил ПДД и техническое состояние автобусов и маршруток.

Так, на улице Бархатовой был задержан микроавтобус Haiger с неисправными тормозами. Водитель транспорта привлечён к административной ответственности. Кроме того, в отношении руководства предприятия, допустившего выезд на маршрут неисправного авто, возбуждено административное дело, а транспортное средство эвакуировано на специальную стоянку.

А на остановке "Городок Водников" сотрудники ДПС задержали автобус ПАЗ-32054, который перевозил пассажиров по маршруту № 73. 34-летний водитель транспортного средства отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении него составлен административный протокол, также мужчину отстранили от управления автобусом.

Отметим, по итогам рейда было составлено 59 административных протоколов за управление неисправным транспортным средством, нарушение правил пользования фарами, правил маневрирования, невыполнение требований дорожных знаков, а также непредоставление преимущества пешеходам.

Теги  •  #ГИБДД #маршрутки #рейд #тормозная система

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Комментарии
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Лена Головина  •  27 марта 2017, 16:03

Такие ситуации возникают из-за того, что никто не контролирует выезд маршруток на линии, автобусы те проверяют в автопарках, водители проходят медицинское обследование, а на маршрутках хаос.

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