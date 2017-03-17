Автоинспекторы задержали омичей с килограммом марихуаны "для кроликов"

Сотрудники Госавтоинспекции остановили чёрный Chevrolet Captiva на трассе Тевриз - Александровка. При проверке документов оказалось, что водитель внедорожника не купил полис ОСАГО, поэтому его оштрафовали.
Кроме того, полицейские заметили в салоне автомобиля сумку и полиэтиленовый пакет с растительными стеблями. При этом 35-летний житель Тевриза утверждал, что в машине нет никаких запрещённых веществ.
На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, которая досмотрела сумку и пакет в присутствии понятых. Водитель автомобиля рассказал, что он вместе с 33-летним другом поехал вечером в поле нарвать сухой травы для кроликов. Однако согласно заключению экспертов, растение оказалось марихуаной весом 965,5 грамм.
Возбуждено уголовное дело по статье незаконного хранения наркотиков в крупном размере, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Фото пресс-службы УМВД России по Омской области
Немалый срок грозит любителям травы, за это время они смогут узнать, чем все же стоит кормить кроликов.
Отмазку про кроликов задержанные придумали, предварительно употребив содержимое пакета. Какой смысл выдумывать всякую чухню, если уже поймали?
Конечно, бессмысленное вранье про кроликов. Только из желания уйти от ответственности.
Молодцы автоинспекторы!