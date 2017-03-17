Автоинспекторы задержали омичей с килограммом марихуаны "для кроликов"

На автодороге Тевриз - Александровка сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Chevrolet Captiva. При осмотре салона выяснилось, что двое мужчин перевозили почти килограмм марихуаны.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили чёрный Chevrolet Captiva на трассе Тевриз - Александровка. При проверке документов оказалось, что водитель внедорожника не купил полис ОСАГО, поэтому его оштрафовали.

Кроме того, полицейские заметили в салоне автомобиля сумку и полиэтиленовый пакет с растительными стеблями. При этом 35-летний житель Тевриза утверждал, что в машине нет никаких запрещённых веществ.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, которая досмотрела сумку и пакет в присутствии понятых. Водитель автомобиля рассказал, что он вместе с 33-летним другом поехал вечером в поле нарвать сухой травы для кроликов. Однако согласно заключению экспертов, растение оказалось марихуаной весом 965,5 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье незаконного хранения наркотиков в крупном размере, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Фото пресс-службы УМВД России по Омской области