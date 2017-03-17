Автоинспекторы задержали омичей с килограммом марихуаны "для кроликов"
Происшествия  •  17 марта 2017, 12:20, последнее обновление 17 марта 2017, 12:38  •  печать

Автоинспекторы задержали омичей с килограммом марихуаны "для кроликов"

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На автодороге Тевриз - Александровка сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Chevrolet Captiva. При осмотре салона выяснилось, что двое мужчин перевозили почти килограмм марихуаны.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили чёрный Chevrolet Captiva на трассе Тевриз - Александровка. При проверке документов оказалось, что водитель внедорожника не купил полис ОСАГО, поэтому его оштрафовали.

Кроме того, полицейские заметили в салоне автомобиля сумку и полиэтиленовый пакет с растительными стеблями. При этом 35-летний житель Тевриза утверждал, что в машине нет никаких запрещённых веществ.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, которая досмотрела сумку и пакет в присутствии понятых. Водитель автомобиля рассказал, что он вместе с 33-летним другом поехал вечером в поле нарвать сухой травы для кроликов. Однако согласно заключению экспертов, растение оказалось марихуаной весом 965,5 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье незаконного хранения наркотиков в крупном размере, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Фото пресс-службы УМВД России по Омской области

Теги  •  #автомобиль #марихуана #наркотики #уголовное дело

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Комментарии
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Владимир Семенов  •  17 марта 2017, 14:46

Немалый срок грозит любителям травы, за это время они смогут узнать, чем все же стоит кормить кроликов.

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Анна Орлова  •  17 марта 2017, 13:06

Отмазку про кроликов задержанные придумали, предварительно употребив содержимое пакета. Какой смысл выдумывать всякую чухню, если уже поймали?

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Марина  •  17 марта 2017, 16:01

Конечно, бессмысленное вранье про кроликов. Только из желания уйти от ответственности.
Молодцы автоинспекторы!

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