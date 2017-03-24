Омские автоинспекторы помогли пассажирам международного рейса
Общество  •  24 марта 2017, 17:29, последнее обновление 24 марта 2017, 17:33  •  печать

Омские автоинспекторы помогли пассажирам международного рейса

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В Омске сотрудники ДПС помогли пассажирам неисправного автобуса благополучно доехать до Казахстана.

23 марта около 23:40 на автодороге экипаж ДПС увидел пассажирский автобус, стоящий на обочине с включённой аварийной сигнализацией. Оказалось, что транспортному средству, ехавшему по маршруту "Омск - Экибастуз" в направлении Казахстана, требуется ремонт водительского сиденья.

В ходе осмотра транспорта автоинспекторы обнаружили неисправность рулевого управления, из-за чего запретили дальнейшие использование автобуса и доставили его на станцию технического обслуживания. Компания перевозчика предоставила 45 пассажирам другой автобус, который благополучно отвёз их в конечный пункт назначения.

Теги  •  #автобус #ДПС #пассажиры

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