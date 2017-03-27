Подрядные организации, проводившие в Омске капремонт, завышали сметы

Контрольно-счётная палата Омской области проверила работу Фонда капремонта. Из 1069 многоквартирных домов, ремонт которых был запланирован в 2015 году, фактически отремонтировано всего 72 многоэтажки. Аудиторы выявили нарушения на сумму в 18,4 млн руб.

Аудиторы Контрольно-счётной палаты Омской области (КСП) провели проверку Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в части использования средств, выделенных на проведение капремонта многоэтажек. Объём проверенных средств превысил 275 млн руб., при этом сумма выявленных нарушений составила 18,4 млн руб.

Проверяющие посчитали, что Фондом допущено нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту. К примеру, из 1069 многоквартирных домов, капитальный ремонт которых был запланирован на 2015 год, отремонтировано в срок только 72 дома. Одной из причин нарушения сроков стали многочисленные случаи отказа победителей конкурсов по отбору подрядных организаций от заключения договоров. Более того, подрядными организациями систематически нарушались сроки выполнения работ, при этом региональный оператор не воспользовался правом требования уплаты неустойки.

Аудиторы КСП решили посетить и отремонтированные многоэтажки и оценить качество выполненных подрядчиком работ. В итоге, проверяющие посетили 10 домов, где наши немало нарушений в ремонте кровли и фасадов. Выяснилось также, что объёмы и стоимость выполненных работ, отражённые в актах приёмки, завышены более чем на 200 тыс. руб.

Не удовлетворены аудиторы остались и программой по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Во всех районах области, где проводилась проверка приобретённых муниципалитетом домов для переселенцев, жильё не отвечало требованиям по качеству - не в полном объёме выполнена отделка в квартирах, не произведено благоустройство придомовых территорий и многое другое.

- Несмотря на то, что гарантийный срок устранения дефектов не истёк (по условиям контрактов он составляет 5 лет), претензии со стороны муниципальных заказчиков об устранении недостатков к поставщикам не предъявлялись, - резюмировали аудиторы.